اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مصر السيسي» جسور الأمل طريقنا للمستقبل 

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

بنبني بلدنا «مصر السيسي» جسور الأمل طريقنا للمستقبل

مشروعات عملاقة للبناء والتنمية: شبكات النقل تسهم في تعمير الصحراء الغربية وسيناء.. والنهوض بالزراعة قاطرة للأمن الغذائي وحصن في الأزمات

«حياة كريمة»: تنمية «ريف مصر» مستمرة حتى 2027.. ومعدلات غير مسبوقة في الإسكان والقضاء على العشوائيات.. وتعزيز حقوق المواطن في الصحة والمبادرات الرئاسية تقضي على فيروس «سي».. و«التأمين الشامل» بـ 4 محافظات

مكافحة الإرهاب والتصدي للأزمات: 5 جبهات للمواجهة الشاملة للتطرف واستعدادات مسبقة لـ«كورونا وتحرير سعر الصرف ونقص المحروقات»

الحملة الانتخابية لـ«السيسي»: بدأنا وضع خطتنا وملتزمون بالقانون والمنافسة الشريفة

مواطنون: الرئيس خلَّصنا من العشوائيات.. ورفع المرتبات والمعاشات.. وقراراته في صالح الشعب

سياسيون: الأجدر لقيادة البلاد.. وترشحه ضمانة لحقوق الإنسان.. وحقق تمكين المرأة والشباب

الصفحة الثانية

«الوطنية للانتخابات» تبدأ تلقِّي طلبات الترشح غدا.. وترحيب واسع بترشح الرئيس

الشعب لـ«السيسي»: معاك لآخر المشوار

الحملة الانتخابية لـ«السيسي»: سنلتزم بالمنافسة الشريفة وبالقانون والدستور وقرارات «الهيئة الوطنية»

المستشار محمود فوزي: نتعامل مع رئيس تاريخي له بصماته وإنجازاته.. ونشكر الرئيس السيسي على ثقته

أحزاب ونقابات تؤيد ترشح السيسي

الصفحة الثالثة

القاهرة الكبرى: خلَّصنا من العشوائيات.. وعشنا في عهده حياة كريمة

«عبدالفتاح»: «لم يبخل على المصريين بوقته ومجهوده».. و«حسام»: «فيه طفرة حصلت في البلد».. و«زينب»: «حصل تغيير إحنا مش مصدقينه لحد دلوقت»

وجه بحري: ندعم «السيسي» من قلوبنا

سيناء: ندعمه لقضائه على الإرهاب

«إيمان»: كلنا هندعم الرئيس لأن قراراته في صالح الشعب.. و«حماد»: سعيد بترشحه واستمراره هدية لمصر.. و«عبدالعليم»: معاه لاستكمال مسيرة التنمية

«العدل»: الأنفاق الجديدة وفّرت وقتنا وجهدنا في وسائل المواصلات.. و«حمدي»: شعرنا بالأمان بعد سنوات طويلة من تهديد المتطرفين

الصعيد: إنجازات في كل شبر.. وملامح القرى تغيرت وأصبحت أشبه بالمدن في عهده

«ناصر»: شعرنا بآدميتنا بعد عقود من تردي الخدمات.. و«ميخائيل»: وضع المزارع نصب عينيه بمشروعات التبطين والصرف والزراعات التعاقدية

الصفحة الرابعة

المرأة تعيش عصرا ذهبيا في عهد «السيسي» وتقلَّدت مناصب تنفيذية وسياسية كبرى لأول مرة

رانيا يحيى: المرأة أثبتت أنها طرف فاعل بمعادلة الوطن وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته

الدولة عدلت التشريعات والقوانين لصالح المرأة لضمان حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

الشباب: الرئيس اهتم بتمكينهم ومثّلوا 60% من تشكيل المحافظين ونوابهم

«فتحي»: مؤتمرات الشباب ترجمة حقيقية لعملية التمكين.. و«السقا»: يستطيعون التعبير عن آمال جيلهم وترجمتها لواقع

أحزاب ونواب: ترشح «السيسي» جاء استجابة لنداء الشعب.. وحقوقيون: ضمانة لحقوق الإنسان والمشروعات القومية غيّرت حياة 375 قرية

«نصري»: طوَّر المنظومة الصحية وقضى على العشوائيات.. و«بسيوني»: استبدل المؤسسات العقابية بمراكز تأهيل وإصلاح لخلق فرص حياة جديدة للخارجين من السجون

«التجمع»: الأنسب لقيادة البلاد واستكمال مسيرة التنمية.. و«المؤتمر»: سنواصل دعمنا له لضمان الاستقرار

الصفحة الخامسة

نبني بلدنا.. جســور الأمــل طريقنـا للمستقبـل

مشروعات عملاقة للبناء والتنمية.. وتعزيز حقوق المواطن في الصحة والتعليم والحياة الكريمة

الصفحة السادسة

حق أصيل للإنسان والتزام دستورى للدولة

المبادرات الصحية: تدخلات عاجلة لخدمة المواطنين.. وتطبيق «التأمين الشامل» في 4 محافظات

«على»: أنقذت الحالات الحرجة.. و«سيد»: أنقذتنا من استغلال المستشفيات والمعامل الخاصة

انتهاء معاناة «دياب» مع فيروس «سي».. و«درديري» اكتشف إصابته بالسكر في «100 مليون صحة»

صحة المصريين.. وقائع من بعض ما جرى!

خطة طموحة انتهجتها الدولة للتطوير حتى 2030

تحسين جودة الحياة المدرسية وظروف التعلم بالمدارس الحكومية أبرز أهداف استراتيجية تطوير التعليم

منحة دراسية ترسم البهجة على وجه ابنة «إيتاي البارود»: بحقق حلم حياتي

«بسمة»: المنحة كاملة وممتدة حتى الحصول على درجة الدكتوراه

الصفحة السابعة

قاطرة للأمن الغذائي وحصن في الأزمات العالمية

المشروعات الزراعية العملاقة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.. «كورونا» و«الأزمة الروسية - الأوكرانية» تزيدان الاهتمام بتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني

الخِلفة الأولى للمشروع تنتج 60 طنا من الفدان.. والموسم الثاني مبشر

«قصب الصعيد».. القناوية يوزعون 15 مليون «شتلة» على محافظات الجنوب

مستقبل الأمن الغذائي في مصر

«بكل فخر.. صُنع في مصر»: شعار أصبح حقيقة في الجمهورية الجديدة

الدولة تستهدف زيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2027

4 أصدقاء.. تجمّعوا في مشروع صغير وحولوه إلى مصنع لـ«أكل الحيوانات الأليفة»

حصلوا على تمويل لشراء معدات تصنيع وغرف تجميد

الصفحة الثامنة

شبكات عالمية.. تمهد الأرض للتنمية والعمران

الطرق الجديدة والمطورة تسهم في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء

«عمرو»: ننتقل حالياً بسهولة من البحر الأحمر للمحافظات في نصف الوقت

«الغردقة - القاهرة».. طريق حيوي أصبح «بلا حوادث»

«حكاية وطن» في المجال الاقتصادي

«30 يونيو».. محور يختصر الطريق من السويس لدمياط في ساعتين

سائق نقل: مجهز بجميع الخدمات والإسعاف.. والرادارات قللت السرعة والحوادث

الصفحة التاسعة

معدلات تنمية غير مسبوقة على امتداد الخريطة

التوسع في إنشاء المدن العمرانية الجديدة والمدن الذكية بمعايير تكنولوجية عالمية.. والإسكان الاجتماعي يوفر وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود بالمجتمعات الجديدة

«سنية».. تضررت في سيول طابا وتسلَّمت شقة بالفرش

ابنة جنوب سيناء: «المحافظة استجابت لطلبي بفرش شقتي»

نهضة متكاملة في المناطق غير الآمنة وغير المخططة لمنع ظهور العشوائيات مجدداً

سكان «مثلث ماسبيرو».. من «عيشة العشوائيات» إلى «سكن كريم»

«إبراهيم»: الرئيس أوفى بوعده لنا.. و«عطيات»: «ماكنتش مصدّقة نفسي وأنا داخلة الشقة الجديدة»

الصفحة العاشرة

تنمية «ريف مصر» مستمرة حتى 2027

المشروع يمثل حلم الجمهورية الجديدة بإحداث نقلة نوعية لـ60 مليون مواطن في الريف

السيدة الأربعينية: «كنا طايرين من الفرحة لما مندوب الأورمان بلغنا بتركيب وصلة وعداد»

أسرة «فاطمة» تشرب «مياهاً نظيفة»: «مفيش مشاوير للطلمبة تاني»

«حياة كريمة».. الإنجاز الإعجاز

الفئات «الأكثر احتياجاً».. في مقدمة أولويات الدولة

«بر أمان» هدية الرئيس للصيادين.. بكوا من الفرحة أثناء تسلُّم المراكب

«فتوح» من «شربين»: «المراكب الجديدة ومعدات الصيد وسَّعت رزقنا»

الصفحة الحادية عشر

مكتسبات تاريخية في 9 سنوات ومستمرة حتى 2030

تمكين اقتصادي.. مشروعات صغيرة وحرفية واهتمام بالمرأة المعيلة

سيدة الإسماعيلية: حصلت على 20 ألف جنيه بدون فوائد والمبلغ ساعدني في زيادة المبيعات

قرض «مستورة» ساعد «أماني».. مشروع «الحلويات الطازجة» نجح

الشباب عماد الدولة.. وقرارات رئاسية وبرامج لتمكينهم

«رحمة».. من مركز الشباب إلى بطولة العالم في رفع الأثقال

بطلة من الإسماعيلية: «حلمي أوصل أولمبياد باريس 2024 وأحقق رقم قياسي لمصر»

الصفحة الثانية عشر

خطاب تاريخي.. وقرار صعب!

رسائل إلى الرئيس السيسي يكتبها المواطن