زلزال الأردن.. هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر جنوبي بحيرة طبريا

وقع، منذ قليل، زلزال الأردن الذي ضرب وادي الأردن جنوب بحيرة طبريا، وشعر به السكان في بؤرة الهزة الأرضية، ولم يسفر الزلزال عن وقوع أي إصابات أو خسائر مادية أو بشرية وفق مرصد الزلازل الأردني.

تفاصيل زلزال الأردن

وبحسب الموقع الرسمي لمرصد الزلازل الأردني، فقد تم تسجيل، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 11:02 ظهرًا، هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر في وادي الأردن جنوبي بحيرة طبريا.

وأضاف المرصد، أن زلزال الأردن وقع على عمق 12 كيلو متر، موضحًا أن هذه الهزة الأرضية ضعيفة وتتوافق مع الواقع الزلزالي في الأردن.

وأضاف المرصد أن الهزة قد يشعر بها بعض المواطنين القريبين من مركز وقوعها.

3 زلازل اليوم.. العالم يهتز

وقبل زلزال الأردن، وقع اليوم 3 هزات أرضية في عدد من الدول، إذ ضرب زلزال قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، مدينة بابوا غينيا الجديدة، وكان مركزه على بُعد 91 كيلومترًا، شرق مدينة كوكوبو، وعلى عمق 10 كيلومترات.

كما تعرضت ولاية ألاسكا الأمريكية، لزلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، كان مركزه على بعد 37 كيلومترا من منطقة ساند بوينت بالولاية، وعلى عمق 49.7 كيلومتر، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة ساحل الجزيرة الشمالية نيوزيلندا، وقد وقع على عمق 16 كيلومترًا من سطح الأرض، وكان مركز الزلزال على بعد 292 كيلومترا شمال شرق تاورانجا نيوزيلندا، و208 كيلومترات شمال خليج هيكس في نيوزيلندا.