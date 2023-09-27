الأردن يحبط محاولة لتهريب مخدر الكريستال.. «متعلقة في طيارة»

طريقة جديدة لتهريب المخدرات اكتشفها الجيش الأردني ونجح في إحباطها وذلك باستخدام الطائرات المسيرة.

إسقاط طائرتين مسيرتين قادمتين من سوريا

ونشرت «سكاي نيوز» بيان الجيش الأردني الذي أعلن فيه إسقاط طائرتين مسيرتين قادمتين من سوريا في أحدث واقعة تثير المخاوف بشأن تزايد تهريب المخدرات عبر الحدود.

وأكدت المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية أنها رصدت على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة، قادمتين من الأراضي السورية.

رصد محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة

وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأوضح المصدر أن الطائرتين اللتين تم إسقاطهما، كانتا محملتين بكمية من مادة الكريستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مؤكدًا على التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية الأردنية.