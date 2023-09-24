شلل يضرب كرة القدم في الأردن.. واللاعبون يرفضون خوض المباريات

نفذت جميع أندية المحترفين لكرة القدم في الأردن اتفاقها بتعليق المشاركة في الجولة السادسة من مباريات الدوري التي كان من المقرر انطلاقتها، الخميس الماضي، بسبب مطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر.

لاعبو الأردن يرفضون لعب المباريات

وكان يفترض أن تفتتح الجولة السادسة اليوم بلقاء سحاب والرمثا على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب ولكنهما حضرا ورفضا اللعب تنفيذا لاتفاق جماعي من الأندية، لتستمر باقي الأندية باتخاذ نفس القرار بالتوقف عن اللعب حتى يستجيب الاتحاد الأردني لكرة القدم لمطالب الأندية.

جاء قرار المقاطعة هذا بسبب مطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر وهو ما لم ينفذه الاتحاد، ولا يزال الشارع الرياضي في الأردن ردة فعل اتحاد الكرة بشأن مقاطعة الأندية للدوري.

تحذير الاتحاد الأردني لكرة القدم

وستعقد مساء اليوم الأحد، الأندية الأردنية داخل النادي الفيصلي اجتماعا لمناقشة تعليق مشاركتها في البطولة، وذلك لبحث تعليق المشاركة إضافة إلى إمكانية مناقشة المخرجات التي ستسفر عنها الاجتماعات التي تعقدها اللجنة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم.