وزير الصحة الليبي: إصدار 4331 شهادة وفاة لضحايا درنة

أعلن عثمان عبد الجليل، وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، ارتفاع أعداد الضحايا الذين جرى التأكد من وفاتهم جراء فيضان مدينة درنة قبل أسابيع.

العدد مرشح للزيادة

وأوضح في تصريح لـ«سكاي نيوز» أن السلطات أصدرت شهادات وفاة لـ 4331 شخصا حتى الاثنين، لافتًا إلى أن هؤلاء من جرى دفنهم بالفعل وهذا العدد مرشح للزيادة.

وأكد أن هناك عددا من المفقودين في درنة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية هي التي تختص بالإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة وتوثيقهم.

التعرف على ملامح الضحايا كان سهلا في الأيام الأولى

وأشار إلى أن التعرف على ملامح الضحايا كان سهلا في الأيام الأولى، مؤكدًا أن الأمر صار لاحقا أصعب ويعتمد على الحمض النووي، لافتًا إلى أنهم سيبدأون عمليات مقارنة الحمض النووي قريبا.

وعن الجرحى أكد أنهم لم يكونوا بالأعداد الكبيرة وجرى علاجهم في الأيام الأولى وحالاتهم جيدة، مشيرًا إلى أن هناك عشرات الإصابات لكن معظم ضحايا كارثة درنة كانوا وفيات.