خالد عكاشة: محور بناء الإنسان كان نقطة الانطلاق في مشروع مصر الوطني

قال خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أداء الرئيس السيسي في مؤتمر «حكاية وطن» كان رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي كان حريصًا على عرض الصورة الكلية لما حدث في مصر خلال السنوات السابقة أمام الشعب المصري بمصداقية كاملة، سواء في الإنجازات، أو التحديات التي تواجه الدولة في كل المجالات.

محور بناء الإنسان كان نقطة الانطلاق

تابع «عكاشة» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن محور بناء الإنسان كان نقطة الانطلاق في المشروع الوطني المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد هذا الأمر أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يراهن على مستقبل مصر، من خلال المواطن المصري الذي أصبح أكثر إيمانًا بمشروع الدولة الوطنية.

الرئيس كان حريصا على عرض ما حدث خلال الـ10 سنوات الماضية

وأضاف أن الرئيس السيسي قبل أن يعلن خوض المنافسة الانتخابية، كان حريصا على أن يعرض ما حدث خلال الـ10 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الفترة كانت فارقة في حياة المصريين، لأنها حدثت مع ثورة 25 يناير.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أكد أن المشروع الوطني لم يكتمل، وأن هناك مبادرة كبرى من العمل ما زالت تنتظر كل المجالات في الدولة، معقبًا: «هذا الأداء السياسي لم يحدث في مصر خلال السنوات السابقة، حيث كان الرئيس السيسي حريصًا على أن يترك الأمر إلى الناخب المصري، لكي تكون العملية الانتخابية متكاملة تعبر عن الإرادة الحرة».