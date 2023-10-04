رئيس «النواب الأمريكي» المؤقت ينهي جلسة أطاحت بحليفه بـ«تصرف غريب» (فيديو)

تداول مستخدمو على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للطريقة التي أنهى بها النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، الذي جرى تعيينه رئيسا مؤقتا لمجلس النواب الأمريكي للجلسة التي أطاحت بحليفه، كيفن ماكارثي، من منصبه كرئيس للمجلس، وذلك في سابقة تاريخية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أبرزوا ضربة للمطرقة معلنا انتهاء جلسه التصويت، بحسب «سي إن إن» الأمريكية.

الطريقة التي انهى بها رئيس مجلس النواب الأمريكي المؤقت ماكهنري الجلسة بعد عزل حليفه كيفن مكارثي من منصبه #أمريكا pic.twitter.com/yT9FCZfi9g — سلطان الجوفي (@sultanaaljoufi) October 4, 2023

جلسة عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي

ونال التصويت موافقة أغلبية النواب حيث كانت النتيجة 216 صوتا مقابل 210، وصوت 8 جمهوريين لإقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

وكان النائب الجمهوري مات جايتز، قدّم الاثنين الماضي، مذكرة تطالب بإقالة كيفن مكارثي، في خطوة وصفت بـ«النادرة» في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، واتخذ جايتز تلك الخطوة ردا على موافقة مجلس النواب الأمريكي، السبت الماضي، على مشروع القانون يُجنب الحكومة الإغلاق رغم معارضة بعض النواب الجمهوريين على بعض بنوده.