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أول تعليق من مكارثي بعد الإطاحة به من مجلس النواب الأمريكي: أشعر بالارتياح

كتب:

أحمد حامد دياب
03:09 ص | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
كيفن مكارثي

كيفن مكارثي

في أول تعليق له بعد عزله من رئاسة مجلس النواب الأمريكي، قال كيفن مكارثي إنه يشعر بالارتياح بعد السابقة التاريخية بالإطاحة به من منصبه كرئيس للمجلس. 

مكارثي أكد أنه لا ينوي الترشح مجددا لرئاسة مجلس النواب

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد الصحفيين عن شعوره بعد التصويت بعزله أجاب مكارثي لكن بحدة: «أشعر بالارتياح».

وبحسب «سكاي نيوز» فإن مكارثي أكد أنه لا ينوي الترشح مجددا لرئاسة مجلس النواب، رغم أنه يمكن من الناحية النظرية للمشرعين التصويت لصالح إعادة مكارثي إلى منصبه.

تصويت 216 نائبا على إجراءات عزله

وكان أعضاء مجلس النواب الأمريكي، قد صوتوا الثلاثاء لصالح عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي من منصبه، وذلك بناء على مذكرة تقدم بها أحد النواب الجمهوريين المتشددين وذلك بعد تصويت 216 نائبا على إجراءات عزله، مقابل 206 نواب صوتوا لصالح بقائه.

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