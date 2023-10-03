مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه.. للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة

صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي، منذ قليل، لصالح عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي من منصبه، وذلك بناء على مذكرة تقدم بها أحد النواب الجمهوريين.

تصويت 216 نائبا على إجراءات عزل مكارثي

وأطيح بمكارثي من رئاسة مجلس النواب الأمريكي بعد تصويت 216 نائبا على إجراءات عزله، مقابل 206 نواب صوتوا لصالح بقائه.

وقبل جلسة التصويت على عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي من منصبه، صوت أعضاء المجلس لصالح المضي قدما في إجراءات التصويت على العزل، رافضين طلب تأجيل التصويت أو إلغائه.

تفاصيل عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه

وكان مكارثي، أعلن موافقته على عقد جلسة للتصويت لعزله، بعدما تقدم النائب الجمهوري المتشدد عن ولاية فلوريدا مات جايتز بمذكرة بهذا الشأن، ردا على تمرير مكارثي بمساعدة الديمقراطيين، حزمة مؤقتة لتمويل الحكومة الفيدرالية جنبت واشنطن إغلاقا حكوميا، وسط معارضة من أعضاء حزبه.

ورغم دعم الديمقراطيين للحزمة التي مررها مكارثي، إلا أنهم رفضوا التصويت لصالحه في المجلس، إذ كتب زعيم الديمقراطيين جيفريز رسالة إلى أعضاء حزبه في المجلس، قال فيها إن الكتلة متحدة بشأن عدم التصويت له.

وأكد جيفريز، أن سبب اللجوء إلى هذا الإجراء، هو عدم رغبة قيادة الجمهوريين في الكونجرس الابتعاد عن تطرف النواب المحسوبين على MAGA «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» المرتبطة بالرئيس السابق دونالد ترمب.

وقال جيفريز في المذكرة، إنه «بناء على ذلك، سنصوت لصالح عزل الرئيس مكارثي».