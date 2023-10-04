5 معلومات عن رئيس مجلس النواب الأمريكي المؤقت: حليف مكارثي

قرر مجلس النواب الأمريكي تعيين النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، لقيادة مجلس النواب مؤقتًا بعد شغور منصب رئيس مجلس النواب بعزل رئيسه السابق كيفن مكارثي، وذلك بعد أن قدم النائب الجمهوري المتشدد، مات جايتز، مقترحا للإطاحة بكفين مكارثي وقدم مذكرة طرحها تنص على اعتبار منصب رئيس مجلس النواب شاغراً.

وصوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح المذكرة مما أطاح بكيفن مكارثي.

معلومات عن رئيس مجلس النواب الأمريكي المؤقت

وإليكم أبرز المعلومات عن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد المؤقت، حسبما ذكرت «سكاي نيوز» كما يلي:

1- سيناتور من ولاية كارولينا الشمالية وعضو بارز في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب من عام 2019 إلى عام 2023.

2- حليف كبير لكيفن مكارثي.

3- كان اسمه مدرجًا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها لتسلم المنصب في حالة شغوره.

4- شغل السيناتور ماكهنري منصب نائب رئيس مجلس النواب من عام 2014 إلى عام 2019

5- عين رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب منذ عام 2023، قبل أن يٌعين كرئيس مؤقت لمجلس النواب الأمريكي خلفًا لمكارثي.