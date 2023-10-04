استعدادات مكثفة في حي غرب الإسكندرية لاستقبال فصل الشتاء

أكدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق، ومتابعة المناطق الساخنة بنطاق الحي، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالاستعداد لفصل الشتاء.

الاستعداد لموسم الأمطار

وقالت رئيس حي غرب في تصريحات لـ«الوطن»، إن اللجنة القائمة بمتابعة أعمال تطهير الشنايش قامت بحملة مكبرة بالسيارات المدمجة والكباش بشوارع النخيل والطابية ومحور المحمودية وغيط العنب، للاطمئنان على جاهزيتها وعمل الصيانة والتسليك والتأكد من تشغليها استعدادا لفصل الشتاء وموسم الأمطار والنوات المنتظرة، لسرعة شفطها وعدم تراكم المياه في الشوارع لتسهيل حركة المواطنين. ‏

إنشاء شنيشة جديدة

وقامت إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال إنشاء شنيشة أمطار جديدة في «باركينج 1» بمنطقة بشائرالخير 1، حيث إن تلك المنطقة كانت تشكل منطقة تجميع الأمطار، وجارٍ إعادة الشيء لأصله.