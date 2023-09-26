أستاذ مناخ يكشف موعد بداية موسم الأمطار في السعودية

كشف الدكتور عبدالله المسند نائب رئيس جمعية الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم، تفاصيل موسم الأمطار الذي من المنتظر أن يضرب المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة.

20 يوما تفصل السعودية عن موسم الأمطار المعتاد في معظم مناطق المملكة

وأكد المسند في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع «إكس» أن 20 يوما تفصل السعودية عن موسم الأمطار المعتاد في معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى أنه قريباً من منتصف أكتوبر‬ تبدأ عادة أنظمة الموسم المطري، وحالات عدم الاستقرار تأخذ أماكنها المعتادة، عبر تشكل المنخفضات الجوية المتوسطية ومنخفضات البحر الأحمر الجالبة للأمطار والمؤثرة على أجواء السعودية.

وأكد أن مخرجات العلم حتى الآن لا تستطيع على وجه الدقة والثقة التنبؤ، وكيف سيكون الموسم المطري القادم ومدى كونه ممطر أم جاف وذلك نظراً لصعوبة التنبؤ بحركات الكتل الهوائية والمنخفضات الجوية المؤثرة على أرض السعودية، ووفقاً للتجربة الميدانية والمراقبة الآنية.

سكان المناطق الشمالية من السعودية ودعت الأربعينات المئوية

وأشار إلى سكان المناطق الشمالية من السعودية ودعت درجات الحرارة التي تتجاوز الأربعينات المئوية حتى أبريل‬ القادم ويمكنها النوم بدون استخدام التكييف والمراوح وهواء النوافذ أيضًا.

وأشار إلى أنه عادة يكون انخفاض درجة الحرارة خلال مثل هذه الأيام من السنة تدريجياً وطفيفاً، مؤكدًا أننا في بداية فصل الخريف، وأنه فصل انتقالي، أوله يتسم بالاستقرار النسبي والرتابة إلى حد ما.