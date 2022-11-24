توجيهات مهمة من «التعليم» للحد من المخاطر في المدارس مع بدء موسم الأمطار

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب وقوع الأزمات والكوارث، والحد من المخاطر، بالتزامن مع بدء موسم الأمطار، واحتمالية سوء الأحوال الجوية، والتشديد برفع درجة الاستعداد والتأهب بجميع المنشأت التعليمية «إدارات - مدارس»، واستنفار الجهود كافة، والتنسيق بين الجهات كل في موقعه لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، واتخاذ الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة عن هطول الأمطار أو سوء الأحوال الجوية.

تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية على مدار 24 ساعة

وشددت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، على اتخاذ الحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد بجميع المنشأت التعليمية، تنسيقا مع الصحة والإسعاف والحماية المدنية وإدارة الأزمات بالوحدات المحلية والكهرباء والمياه والصرف والري، والجهات المعنية كافة.

وأكدت تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات كافة، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول، واستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار داخل المنشأت التعليمية، ومتابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإثارة العامة، ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة، حفاظا على الأرواح والممتلكات .

تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء

كما وجهت المديريات التعليمية، بضرورة تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك الكهربية في أثناء هطول الأمطار، وفصل التيار الكهربي عن جميع المباني المدرسية عند سقوط الأمطار، تجنبا لحدوث ماس كهربي، والتواصل السريع مع الجهات المختصة، والوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي، في حالة وجود تجمعات متزايدة من مياه الأمطار لا يجرى تصريفها.

فصل التيار الكهربي عند سقوط الأمطار

ولفت الخطاب أيضا، إلى ضرورة التأكد من غلق جميع النوافذ والأبواب في المنشأت التعليمية، منعا للتحطم والتهشم، نتيجة للرياح الشديدة، والتأكد من عدم وجود رواكد خشبية أو رمال أو نباتات فوق أسطح جميع المباني التعليمية، وعدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية في أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.