«حكاية وطن».. تنفيذ مبادرات شبابية لدعم وتعزيز المواطنة والهوية المصرية

العديد من المبادرات، نظمتها الدولة المصرية للحفاظ على مفهوم المواطنة والهوية المصرية، وقد شارك فيها عدد من القادة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

أبرز مبادرات التسامح الديني والمجتمعي

وأضافت الحكومة، خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ أبرز مبادرات التسامح الديني والمجتمعي:

مبادرة «كلنا مصريين»

انطلقت بمحافظة الأقصر، وهدفت إلى تنمية الوعي بالمواطنة القائمة على الهوية المصرية، شارك فيها 220 فردًا من الأطفال والشباب.

مبادرة «جيل جديد.. حلم كبير»

نفذ هذه المبادرة مجموعة من الشباب الأكاديميين بالمنيا بالشراكة مع جامعة المنيا، وشارك في المبادرة 150 طفلًا، وتضمنت ورش حيك وألعابًا جماعية عن قبول الآخر، والتسامح، وعدم التمييز.

مبادرة «الكل واحد»

نظمها مجموعة من القادة الدينيين بمحافظة المنيا، وشارك فيها 200 شاب في الفئة العمرية (16 - 25) سنة من المسلمين والمسيحيين.

مبادرة «طالب بلا تمييز»

نفذتها لجنة من شباب الأكاديميين بأسوان بالشراكة مع جامعة أسوان وجمعية المستقبل للتنمية؛ وشارك فيها 600 طالب.