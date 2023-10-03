رئيس جامعة المنيا الأهلية: نقدم خدمة تعليمية متطورة بجودة عالمية

أجرى الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، صباح اليوم جولة تفقدية للجامعة الأهلية؛ حرص خلالها على لقاء بالطلاب للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من حضور الأطقم الأكاديمية والإدارية بالحرم الجامعي للرد على أية استفسارات أو تساؤلات، بما يضمن الراحة والسلامة وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب.

حوار مع طلاب الجامعة الأهلية

ودار حوار مفتوح بين رئيس الجامعة مع الطلاب استمع خلاله لكافة الاستفسارات وقام بالرد عليها، ووجه بتحقيق أعلى استفادة من الإمكانيات المتاحة بالجامعة لخدمة الطلاب، وتوفير كل سبل الراحة وتلبية احتياجاتهم، وتوفير كافيتيريا داخل الحرم الجامعة لخدمتهم.

المشاركه في الأنشطة الطلابية

وحث فرحات الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية من خلال مكتب رعاية الطلاب بالكلية والتواصل المستمر مع الإدارات المعنية بالجامعة لتذليل أية عقبات تواجههم، والالتزام بالقواعد والتقاليد الجامعية، مؤكداً على أن جامعة المنيا الأهلية يقوم بالتدريس بها صفوة من أعضاء هيئة التدريس لتقديم خدمة تعليمية متطورة تواكب معايير الجودة العالمية لانتاج خريج قادر على المنافسة والمساهمة في تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة.