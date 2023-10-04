«فوي فوي فوي» يحقق 18 مليون جنيه إيرادات في شباك التذاكر خلال 3 أسابيع

حافظ فيلم «فوي فوي فوي» على صدارة شباك التذاكر، إذ حلّ في المركز الأول بقائمة إيرادات أفلام موسمي عيد الأضحى والصيف.

إيرادات فيلم «فوي فوي فوي»

وقال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم «فوي فوي فوي» استطاع أن يحتل المرتبة الأولي، وجاء مجمل إيرادات الفيلم مايقرب من 18 مليون و558 ألف جنيه خلال 3 أسابيع فقط.

وبدأ التحضير للفيلم منذ نحو عامين، وجرى تصوير غالبية المشاهد في عدد من الدول الأوروبية، واختياره لتمثيل مصر والمنافسة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم عالمي في نسخته الـ96.

أحداث فيلم «فوي فوي فوي»

أحداث الفيلم تدور حول شاب فقير يسعى للسفر إلى الخارج، مستغلًا فريق كرة قدم للمكفوفين، ويحاول الانضمام إليه بزعم أنّه كفيف البصر، ليخوض معه تجربة المشاركة في إحدى البطولات بالخارج ويتمكن للسفر إلى أوروبا، وخلال رحلته تتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت.

أبطال فيلم «فوي فوي فوي»

فيلم «فوي فوي فوي» من بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحجاج عبدالعظيم، وحنان يوسف، مع ظهور مميز لـ بسنت شوقي.