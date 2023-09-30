«فوي فوي فوي» يسجل 1.5 مليون جنيه إيرادات في 24 ساعة

تصدر فيلم «فوي فوي فوي» قائمة إيرادات الأفلام المصرية في بداية أسبوعه الثالث في دور العرض السينمائي، وقد نجح الفيلم في تحقيق إيرادات وصلت لمليون و413 ألف جنيه عن أمس الجمعة، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ونجح فيلم «فوي فوي فوي» للمخرج عمر هلال في تحقيق إيرادات في دور العرض السينمائي على مدار أسبوعين بلغ 12 مليون جنيه و492 ألف جنيه، حيث حقق في أسبوعه الأول 5.3 مليون جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات في الأسبوع الثاني لتصل لـ 7.1 مليون جنيه.

«فوي فوي فوي» يمثل مصر في سباق أوسكار أفضل فيلم دولي

ويجمع فيلم «فوي فوي فوي» في بطولته مجموعة من نجوم السينما من بينهم محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبد العظيم وطه دسوقي، وتدور أحداثه حول شخص يدعى أنه كفيف للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين يستعد للسفر إلى أوروبا للمشاركة في بطولة دولية، وحصل الفيلم على ترشيح للتنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في نسخته الـ 96 المقامة في مارس 2024.