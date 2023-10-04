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مخرج «فوي فوي فوي»: نخطط لحملة دعائية كبيرة للفيلم في هوليوود

كتب:

نورهان نصرالله
04:14 ص | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
المخرج عمر هلال

المخرج عمر هلال

كشف عمر هلال، مخرج «فوي فوي فوي»، أن هناك خطة لحملة دعائية للفيلم في هوليوود تزامنا مع ترشيحه لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في النسخة الـ 96 من حفل توزيع الجوائز الشهير، معبرا عن أمنيته بأن يكون للفيلم فرصة في الوصول إلى قائمة الترشيحات النهائية.

وأوضح هلال في تصريحات لـ «الوطن»: «بدأنا بالفعل اجتماعات لوضع خطة تسويقية للفيلم في الخارج، حيث سنبدأ حملة للتعريف بالفيلم لأعضاء الأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لجوائز أوسكار، وهو ما يتطلب ميزانية كبيرة والمنتج محمد حفظى وشركائنا في الإمارات لديهم خبرة في هذا المجال».

 

تفاصيل فيلم «فوي فوي فوي»

اعتمد عمر هلال مخرج فيلم «فوي فوي فوي» على سلسلة تحقيقات صحفية حول هروب عدد من الشباب إلى أوروبا من خلال تزوير أوراق لاعبين ضمن فريق كرة قدم للمكفوفين، ليكون موضوع فيلمه الروائي الأول، والذي ناقش تلك القضية في إطار من الكوميديا السوداء، رأت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي أن الفيلم هو الأنسب لتمثيل مصر فى المسابقة العالمية.

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