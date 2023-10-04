إنجازات 10 سنوات.. استثمارات كبيرة لتطوير قطاع النقل وتحسين جودة الخدمات

شهدت البنية التحتية طفرة كبيرة خلال السنوات التسع الماضية، ما أظهره التحسن الكبير في مرتبة مصر عالميًا في مؤشر البنية التحتية بتقرير التنافسية العالمي لعام 2019، حيث جاءت مصر في المركز الـ52 عالميًا.

حجم الاستثمارات العامة بقطاع النقل

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ حجم الاستثمارات العامة المنفذة في قطاع النقل بالأسعار الجارية عام 2021-2022، بلغت 184.2 مليار جنيه، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النقل والتخزين بالأسعار الجارية لعام 2021-2022، نحو 385.4 مليار جنيه.

وبلغ حجم الصادرات الرقمية عام 2021-2022، نحو 4.9 مليار دولار، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة (2014-2023)، نحو 56.1 مليار دولار.

- 1.79 تريليون جنيه إجمالي تكلفة مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة خلال 9 سنوات.

- 103.6 مليون مشترك هم إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول (يونيو 2023)، بمعدل 97.4% لكل 100 من سكان الجمهورية.

- 39.8 مليون مشترك عدد مشتركي شبكة الكهرباء حتى نهاية عام 2022 بزيادة 8.9 مليون مشترك مقارنة بالفترة من عام 2014 حتى عام 2022.

- 1.9 ميجاوات لكل نسمة متوسط نصييب الفرد من الطاقة الكهربائية المولدة سنويا خلال عام 2021.

- %98.7 نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية عام 2023.

- 452 محطة عدد محطات معالجة الصرف الصحي على مستوى المحافظات خلال العام المالي 2021-2022.