وظائف شاغرة في وزارة النقل.. اعرف مواعيد التقديم والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة النقل، عبر بوابة الوظائف الحكومية تفاصيل الوظائف القيادية الشاغرة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة موضحة المستندات المطلوبة ومواعيد وطريقة التقديم.

الوظائف المطلوبة

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية والتجارية.

-رئيس الإدارة المركزية لشئون الموانئ البرية.

المستندات المطلوبة

- بيان بالحالة معتمد موضحًا به كلاً من:

- التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى؟.

- تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة.

- الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها).

- العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها)

- 6 صور شخصية مقاس 4*6 حديثة

– بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة ثبوت عدم تعاطي المخدرات من المعامل المركزية لوزارة الصحة – صندوق مكافحة الادمان.

- مقترح التطوير للوظيفة المراد شغلها الصادر من وزارة التخطيط.

- يقدم الطلب مرفقًا به المستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالهيئة في الموعد المحدد على أن تكون المستندات من أصل 7 نسخ.

طريقة التقديم

وحسب الإعلان يكون التقديم من خلال مقر الهيئة بالدور الثالث – مبنى وزارة النقل – الحي الحكومي- العاصمة الإدارية الجديدة.

مواعيد التقديم

من يوم 2 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2023.