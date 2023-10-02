وزير التموين: نطور التخزين لتقليل تكاليف النقل وتخفيض أسعار السلع

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ أهمية شركة عالمية مثل «أمازون» والانطلاقة التي حققتها لم تكن لتتحقق إلا من خلال اهتمامها باللوجيستيات والمخازن، وحتى عامين فقط لم يكن لديها هذا الأسطول الكبير، موضحاً أهمية الأخذ بالأسباب ولابد من التخزين أولاً بأول في المخازن الاستراتيجية لتجنب الفاقد من السلع وهلاكها ولترشيد تكاليف النقل مع ارتفاع أسعار الوقود وكذلك نفقات الصيانة.

وزير التموين: يجب تقليل التداول

وأضاف «المصيلحي»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هذه التكاليف من نقل وخلافه نسبتها تتراوح بين 15 لـ20% من قيمة السلع، ولابد من تقليل مراحل التداول عبر الاهتمام بالمخازن الاستراتيجية وتحضيرها لاستقبال السلع ونقلها على مرحلة واحدة، كما أن تقليل مراحل التداول للسلع يؤدي إلى ترشيد النفقات وتخفيض السعر والحفاظ على الجودة.

مشاريع وزارة التموين

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّه جار الاهتمام بالبنية الأساسية التي تخدم عمل الوزارة، والمناطق اللوجيستية الحدودية والمواني يتم متابعتها من خلال التنسيق الكامل مع وزارة النقل، أما المناطق اللوجيستية للتجارة الداخلية الإقليمية من اختصاصات وزارة التموين، قائلاً إنه لدينا 14 منطقة لوجيستية بمساحات تتراوح بين 100 و80 فدانا وأقلها يصل إلى 23 فدانا: «لا نتحدث هنا عن مجمع استهلاكي أو مول كبير، بل مناطق بها تعدد أغراض سواء للتجارة أو المخازن أو إعادة تغليف وعمل الطلب، ومتعددة الأغراض وموجودة في 14 مشروعا داخل 10 محافظات ولدينا أراضي بكل محافظات مصر ونستهدف تغطيتها بالكامل، وأهمية المناطق اللوجيستية كونها أحد المصادر كثيفة العمالة».