«حكاية وطن».. نهضة شاملة بجميع قطاعات النقل في 10 سنوات

تعمل الحكومة المصرية على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، وهوما يتحقق بالعديد من الأدوات، ومن أهمها تحسين البنية التحتية، وفي مقدمتها شبكات الطرق والنقل، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، التي أبرزها وسائل النقل والمواصلات.

تحقيق نهضة شاملة في جميع قطاعات النقل

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ قطاع الطرق والنقل شهد خلال الـ10 سنوات الماضية تطورًا ملحوظًا، وفي هذا السياق، أُطلقت خطة استراتيجية تستغرق عشر سنوات (2014 - 2024)؛ لتحقيق نهضة شاملة في جميع قطاعات النقل «البري - البحري - الجوي - السكك الحديدية - النهري»، من خلال تطوير شبكات النقل القائمة وإعادة هيكلتها أو تحديثها؛ لتواكب أحدث النظم العالمية.

كما تبنت الدولة المصرية، رؤية استراتيجية طموح في مشروعات النقل والمواصلات، تصبو إلى رفع مستوى الخدمات مع الحفاظ على البيئة، ومنها التوجه نحو النقل الأخضر المستدام، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة ولتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وذلك في إطار مساعي الدولة لتقليل البصمة الكربونية، وخفض التلوث، ومكافحة تغير المناخ، وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي.

مشروع النقل متعدد الوسائط

كما عمدت الدولة إلى تنفيذ مشروع النقل متعدد الوسائط وهو «نقل البضائع بين دولتين باستخدام وسيطين مختلفين للنقل على الأقل»، كأحد التوجهات الجديدة والمهمة للدولة، ويرتكز النقل متعدد الوسائط، على التكامل بين وسائط النقل المختلفة، بما يمكن من الاستفادة بمميزات كل وسيط، في إطار يجمع بينهما في سلسلة واحدة، وبما يحقق أفضل خدمة ممكنة، في ضوء مزاياه المتعددة.