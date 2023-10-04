شركة «Universal» تحصل على الحقوق الدولية لفيلم مايكل جاكسون

حصلت شركة «Universal» على الحقوق الدولية لفيلم السيرة الذاتية لمايكل جاكسون بعنوان «Michael»، ويتولى أنطوان فوكوا إخراج الفيلم، وسيلعب ابن شقيق جاكسون، جعفر جاكسون، دوره في الفيلم الذي يحكي حياة المغني، ويشمل الاتفاق جميع الحقوق الدولية، باستثناء اليابان، وفقًا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

الفيلم يتناول حياة مايكل جاكسون

يغطي الفيلم جميع جوانب حياة جاكسون، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف سيعالج الخلافات العديدة التي تتعلق برمز الموسيقى الراحل، نظرًا لأن السيرة الذاتية سيجري إنتاجها بالاشتراك مع مؤسسته التي دافعت عنه ضد الاتهامات التي عادت على الساحة، بعد الفيلم الوثائقي الذي أنتجته شبكة «HBO» لعام 2019 بعنوان «Leaving Neverland».

المنتج جو دريك: مسيرة مايكل المهنية علامة لا تمحى

قال جو دريك، من الشركة المنتجة لـ «Lionsgate»: «لقد تركت مسيرة مايكل جاكسون المهنية التي امتدت لعقود من الزمن، علامة لا تُمحى على الطريقة التي يستمتع بها الجمهور بالترفيه في جميع أنحاء العالم»، متابعا: «يسعدنا أن نتشارك مع أصدقائنا في Universal لإعطاء الجماهير العالمية رؤية جديدة للحياة المعقدة لأحد أكثر الفنانين إنتاجًا الذين عرفهم العالم على الإطلاق»، ومن المقرر أن يستمر إنتاج مايكل مباشرة بعد انتهاء إضراب نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية.