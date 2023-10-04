«حداية البحر» أغرب سمكة في سوق السويس.. طعمها ألذ من اللحم الضأن

«حداية البحر» تعد من أغرب أنواع الأسماك التي يبحث عنها الكثيرون داخل سوق الأسماك في السويس، نظراً لطعم لحمها المميز، إذ ينتظرون رؤية عرضها بالمحلات لكي يحجزوا من لحمها نصيبا لهم.

صيد «حداية البحر» بالصدفة

سمكة «الحداية» من الكائنات البحرية التي لا تتواجد في متناول الصيادين بشكل دائم ولا تدخل شباكهم، إذ يتمّ صيدها مصادفة من أماكن في البحر تتواجد بها بين الصخور، وتظل حية لمدة تصل إلى يوم كامل خارج المياه حتى تموت، وفق ما صرح به الشيخ نادر محمد تاجر أسماك بالسويس لـ«الوطن».

لحم «حداية البحر» ألذ من الضأن وكبدتها لا مثيل لها في الطعم

لحم «حداية البحر» من ألذ لحوم الكائنات البحرية التي يمكن أن يتناولها الإنسان، لحمها ألذ من الأسماك العادية بكثير من حيث الدسامة وحلاوة الطعم، وتؤكل مشوية أو تقطع لقطع صغيرة ويتمّ قليها في الزيت، أما الكبدة فهي توضع في صاج ويتمّ تسويتها في الفرن.