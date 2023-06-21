سوق المواشي بمحافظة السويس.. إقبال كبير على شراء الأغنام

يشهد سوق المواشي بمحافظة السويس، رواجاً في بيع الأغنام والماعز، قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، إذ يقبل المواطنون على التعرف على أسعار اللحوم والمواشي قبل الأضاحي التزاما بالسنة النبوية المطهرة أملا في طاعة الله وطمعا في ثوابه.

سوق المواشي بمحافظة السويس يشهد رواج الماعز بقرية الألبان

ويقام سوق المواشي بمحافظة السويس لبيع الأغنام والماعز والجمال يوم الأحد من كل أسبوع بقرية الألبان الجديدة، بالقطاع الريفي بحي الجناين، ويتوافد الراغبون في شراء رؤوس الأغنام صباحا حتى يتمكنوا من الذهاب والعودة قبل ارتفاع الحرارة.

عجل الشراكة المفضل في السويس

ويقول محمد محسب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالسويس، إن سوق المواشي بمحافظة السويس شهد تغيراً في السنوات الأخيرة بفضل بعض أهالي السويس، إذ يتشارك نحو من 4 إلى 6 أفراد لشراء ماشية بنظام المشاركة، ويتم دفع جزء من السعر عند الحجز وقبل الاستلام يتم سداد المبلغ كاملا، إذ يتم الشراء من الحظائر الخاصة بالتربية بشكل مباشر.

ويفضل معظم الراغبين في ذبح الأضحية شراء الأغنام نظراً لانخفاض نسبة الدهون بها وارتفاع نسبة الصافي من إجمالي الوزن القائم وهو ما يوفر في النفقات.

الماعز أكثر رواجاً

يشير الحاج محمود أبو سنة أحد التجار، إلى أن هناك إقبالا لشراء الماعز في سوق المواشي بالسويس العام الجاري إذ تعتبر أرخص من البقر ويمكن لفرد واحد شراء الأضحية ونقلها بكل سهولة، لافتًا إلى أن بعض أهالي محافظة السويس، يفضلون حجز الأضحية ثم شراءها قبل العيد بأيام.