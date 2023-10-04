مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بأطفيح

لقي شخص مصرعه بينما أُصيب آخر بإصابات خطيرة في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي، وتمّ نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب.

وأمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية المقدم عبدالحليم الجيار رئيس المباحث والقوة المرافقة له، وبالانتقال سريعًا إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة نقل بمقطور قيادة سائق 25 سنة، مصاب بنزيف في المخ وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته التباع 16 سنة، متوفى، انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى انقلابها، تم نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى.