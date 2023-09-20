إصابة 23 شخصا في حادث تصادم على طريق العين السخنة

أصيب 23 شخصا في حادث انقلاب تصادم أتوبيس «ميني باص» على طريق العين السخنة – الزعفرانة، وجرى نقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج بعد تقديم التأمين الطبي في موقع الحادث.

حادث على طريق العين السخنة

وتلقى مرفق إسعاف محافظة السويس بلاغا من قائدي السيارات المارة بطريق العين السخنة – الزعفرانة، بانقلاب أتوبيس ميني باص، بعد تصادمه بالحاجز الخرساني، بعد محطة تموين السيارات على طريق العين السخنة - الزعفرانة اتجاه الزعفرانة.

وعلى الفور، وجه الدكتور محمد طنطاوي سيارات إسعاف لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي، ونقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازمة.