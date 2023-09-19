إصابة 15 في حادث تصادم على طريق أسيوط الغربي

أصيب 15 شخصًا بإصابات متنوعة، تراوحت بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم مروّع وقع بين سيارتين، إحداهما ميكروباص محمل بالركاب والأخرى ملاكي «بيجو» على طريق «القاهرة/ أسيوط» الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، مساء اليوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلتا القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة عليهما فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، جراء الحادث، فيما هرعت سيارات الشرطة وقوات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط الغربي بدائرة المحافظة، ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 15 شخصًا

وأسفر حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي اليوم عن إصابة 15 شخصًا تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، فيما دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، والتي تولت نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، كما تم تيسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.