ضبط 355 ألف عبوة صلصة مجهولة المصدر في مخزن بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، بالتعاون مع مديرية التموين بكفر الشيخ، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وعادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين، من ضبط مخزن غير مرخص وغير معلن عنه للجهات الرقابية داخله كميات كبيرة من صلصة الطماطم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بمتابعة مراقبة الأسواق.

عبوات صلصة مجهولة المصدر

وتبين للحملة التموينية، أنه يتم إعادة تعبئة صلصة الطماطم في عبوات جديدة وبيعها من جديد، وكذلك حيازة كميات كبيرة من صلصة الطماطم المتنوعة مجهولة المصدر، ومدون عليها بيانات غير صحيحة، وعدم وجود فواتير معتمدة لجميع المضبوطات بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، وتم ضبط 355 ألف عبوة صلصة غير صالحة.

التحفظ على المضبوطات

وتم التحفظ على المضبوطات، وعددها 247 ألف عبوة 50 جراما من نوع «العصفور» مجهولة المصدر ودون فواتير معتمدة، و96 ألف عبوة صلصة من نوع «ستان» مجهولة المصدر ودون فواتير معتمدة، و12 ألف عبوة صلصة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.