إنجازات 10 سنوات.. توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر «طفرة في الطاقة النظيفة»

حقق قطاع البيئة إنجازات عدة خلال الـ10 سنوات الماضية، ومنها التوجه نحو الاقتصاد الأخضر الأقل اعتماداً على الكربون، إذ أصبحت مصر رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى مستوى إجراءات التحول الأخضر وضعت الدولة استراتيجية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.

مصر تدخل سوق إنتاج الهيدروجين

أوضحت الحكومة في كتاب «حكاية وطن» الذي يلخص ما جرى في الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، أن مصر دخلت سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالمياً في استخدامه، لافتة إلى أن ابرز مشروعات الطاقة المتجددة مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية وهو بمثابة نموذجاً للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم.

وفي إطار حرص الدولة على خفض انبعاثات الكربون جرى تنفيذ مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبرى، بهدف خفض 264 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتنفيذ برنامج لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين.

التحكم في التلوث الصناعي

وبلغت تكلفة تمويل مشروعات برنامج التحكم في التلوث الصناعي نحو 150 مليون يورو، وجرى تحويل 485.9 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، و120 محطة رصد لملوثات الهواء.