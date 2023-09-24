«البيئة»: الاعتماد على المنتجات الخضراء من أهم طرق التحكم في التلوث الصناعي

كشفت وزارة البيئة، طرق التحكم في التلوث الصناعي لتحسين البيئة الصناعية بشكل ملموس، من خلال استبدال المواد الضارة والملوثة للبيئة المستخدمة في العمليات الإنتاجية، بمنتجات صديقة للبيئة، قدر الإمكان، والحد من الانبعاثات بوضع وحدات للمعالجة تهدف للتخلص منها بشكل فني وتقني آمن على البيئة.

التحكم في التلوث الصناعي

وأوضحت وزارة البيئة، في تقرير، أنَّ التحكم في التلوث الصناعي يكون عن طريق إدخال أساليب الإنتاج النظيف في العمليات الصناعية وتطويرها بالاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأضافت أنَّه يمكن استخدام الأساليب الاقتصادية لإعادة استخدام الموارد ومخلفات الإنتاج، ومراجعة الطرق المستخدمة للتحكم في الانبعاثات وإدارة المخلفات والصرف الصناعي، من خلال تطبيق نظم الإدارة البيئية، وإيجاد سبل وطرق تطبيقية لمنع التلوث.

منتجات صديقة للبيئة

وشددت وزارة البيئة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لأعمال التطوير والتأهيل للصناعات غير متوافقة بيئيًا، وخلق بيئة صناعية نظيفة باستخدام منتجات صديقة للبيئة، تعمل على تطوير العمليات الصناعية القديمة الضارة بالبيئة مثل الصناعات التراثية التي تعتمد على عمليات الصهر للمعادن باستخدام الأفران والطرق الصناعية البدائية، واستخدام الطرق الحديثة وبالتالي التحكم في التلوث وتحسين الصناعة بالعمل على إحلالها بأخرى صديقة للبيئة.