ابنة الراحل مجدي وهبة: والدي كان يهوى كتابة الشعر والزجل (فيديو)

قالت منال وهبة ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة، إنّ والدها بدء حياته من الإذاعة المدرسية حيث تعلم فيها فن الإلقاء، وتعلق بالفن منذ صغره رغم محاولات والدته إبعاده عن احتراف الفن لكن عشقه للمجال كان الدافع الذي حركه، وفور تخرجه من الثانوية العامة، قدم أوراقه للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت رحلته مع التمثيل من فيلم «ثرثرة فوق النيل»، الذي كان بمثابة انطلاقه مهمة في حياته وتوالت أعماله الفنية، وبرع في أدوار الشر، وقدم العديد من الألوان الفنية على مدار تاريخه.

والدها كان قارئ نهم وكان يهوى كتابة الشعر والزجل

وأضافت ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة خلال لقائها ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة « Ten» الفضائية، أنّ والدها كان قارئ نهم وكان يهوى كتابة الشعر والزجل، موضحة أن دورة في مسلسل «هي والمستحيل» كان أقرب الشخصيات لطبيعته وتنوعت أدوارة بين التراجيديا والدراما.

ابنة مجدي وهبة: والدي تربي يتيما

وأوضحت ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة، أنّ والدها كان يتيما حيث توفى والده، وهو لم يكمل الشهر الثاني من عمره، وعاش حياته مع والدته التي فضلت تربيته وعدم الزواج مرة أخرى بعد والده، رغم أن عمرها لم يتجاوز 33 عاما، وكان لا يذهب لعمله قبل أن يقبل رأسها ويدها، كما أن والدي كان يحب صلة الرحم وعاش حياته في بيت عائلة وحرص على التواصل مع أهله وجيرانه.