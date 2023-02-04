في ذكرى وفاته.. 3 أعمال للفنان مجدي وهبة ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما

يعتبر الفنان مجدي وهبة، الذي يمر اليوم 33 عامًا على وفاته في ريعان شبابه يوم 4 فبراير عام 1990، أحد نجوم الأدوار الثانية على شاشتي السينما والتلفزيون، إذ نجح في أن يحجز لنفسه مكانة خاصة لدى الجمهور، لقدرته على الإبداع في تجسيد الشخصيات الفنية، خاصة ما إذا تعلق الأمر بالأدوار المركبة والشريرة، بالرغم من وسامته والكاريزما التي تمتع بها.

ذكرى وفاة مجدي وهبة الـ33

ما يزيد عن 100 عمل فني، شارك فيها مجدي وهبة، الذي بدأ مشواره الفني في فترة السبعينيات، وتألق في عدد كبير من الأعمال أبرزها أفلام «حنفي الأبهة، ضربة شمس، أيام العمر معدودة، عصر الحب، بنات إبليس، المعتوه، أنا المجنون، علي بيه مظهر و40 حرامي»، ومن الأعمال الدرامية التي شارك بها «هند والدكتور نعمان، محمد رسول الله، صاحب الجلالة الحب».

تم اختيار ثلاثة أفلام شارك فيهم الجان الوسيم مجدي وهبة، ضمن أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، وذلك حسب استفتاء النقاد عام 1996 تستعرضها «الوطن» من خلال السطور التالية:

ثرثرة فوق النيل

عام 1971 شارك في فيلم ثرثرة فوق النيل، للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج حسين كمال، بطولة عماد حمدي، أحمد رمزي، عادل أدهم، ميرفت أمين، سهير رمزي، ماجدة الخطيب.

ليل وقضبان

عام 1973 شارك في فيلم ليل وقضبان، أمام محمود مرسي، سميرة أحمد، محمود ياسين، تأليف نجيب الكيلاني، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج أشرف فهمي.

على من نطلق الرصاص

عام 1975 شارك مجدي وهبة في فيلم على من نطلق الرصاص، أمام سعاد حسني، عزت العلايلي، محمود ياسين، جميل راتب، سيناريو وحوار رأفت الميهي، إخراج كمال الشيخ.