حفيدة الفنان مجدي وهبة تحتفل بانتهاء مرحلة دراسية من حياتها «صور»

احتفلت منال وهبة، ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة، بانتهاء حفيدته «بسملة»، من مرحلة دراسية في حياتها، واستعدادها لبداية جديدة، وذلك من خلال نشر مجموعة صور من حفل التخرج عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ووجهت الابنة الوحيدة للنجم مجدي وهبة، رسالة لابنتها بسملة في حفل تخرجها، على حسابها بـ«فيس بوك» قائلة: «بنتي وحبيبتي وصاحبتي وكل عمري، كبرتي وبقيتي أحلى عروسة في الدنيا».

«منال» هى الابنة الوحيدة للفنان مجدي وهبة

وتمنّت لحفيدة الفنان مجدي وهبة التوفيق في مشوار حياتها قائلة: «ربنا يكتب لك الخير، وتحققي كل ما تتمنيه، النهاردة أحلى يوم في حياتي كلها، ربنا يفّرح قلبك ويفرحني بيكِ دائمًا ويحفظك من كل شر ويبارك فيكِ ويهديكِ ويصلح كل أحوالك».

«منال» تحتفل بتخرج ابنتها واستعدادها لحياة جديدة

الفنان مجدي وهبة، من مواليد 20 سبتمبر عام 1944، قدم عددًا من الأدوار الهامة طيلة مشواره الفني تجاوزت الـ100 عمل منهم حنفي الأبهة، ضربة شمس، ثرثرة فوق النيل، على من نطلق الرصاص، علي بيه مظهر والأربعين حرامي.

كما شارك في عدد من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل هند والدكتور نعمان، هي والمستحيل، الكعبة المشرفة، محمد رسول الله، الخليل بن أحمد.

وفاة مجدي وهبة من 32 عامًا

توفى مجدي وهبة، وهو في منتصف الأربعينيات من عمره يوم 4 فبراير عام 1990، إثر أزمة قلبية مفاجئة، والمفارقة أنه كان يشعر دائمًا أنه سيموت وهو صغير السن أسوة بوالده الذي رحل في ريعان شبابه وتركه طفلًا رضيعًا.

ومن مفارقات القدر قيامه بشراء «سيارة نقل الموتى» لخدمة سكان المنطقة التي يقطنها، ويشاء القدر أن يكون هو أول شخص يتم وضع جثمانه داخلها بعد وفاته، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا.