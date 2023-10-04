ابنة مجدي وهبة: نور الشريف ومحمود ياسين كانا أقرب الأصدقاء لوالدي

قالت منال وهبة ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة، إنَّ والدها كان رجل شرقي وغيور جدًا وكان دائمًا يطلب من والدتها عدم الإسراف في وضع المكياج ويعلل «إنتي جميلة كده»، متابعة أن الفنان الراحل نور الشريف والفنان محمود ياسين كانا من أقرب أصدقاءه وكما أنه كان يحب التمثيل مع الفنان محمود عبدالعزيز والفنان فاروق الفيشاوي.

نشأت بين أبي وعادل إمام علاقة صداقة بعد «حنفي الأبهة»

وأوضحت ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة خلال لقائها ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «Ten» الفضائية، أنَّه عند تعاونه مع الزعيم عادل امام في فيلم «حنفي الأبهة» نشأت بينهما علاقه صداقة كبيرة وتأثر الزعيم كثيرًا برحيل والدي.

والدي كان يحبني بشكل كبير وكان دائما يستيقظ مبكرا لمساعدتي

وأضافت ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة أن والدتها كانت طاهي ماهرة وأن الفنان محمود عبد العزيز كان من اقرب الأصدقاء لوالدي وكان دائم زيارتنا في المنزل ويطلب من والدتي إعداد وجبة «البصارة» التي كانت تجيدها بشكل كبير، مضيفة أنَّ والدي كان يحبني بشكل كبير وكان دائمًا يستيقظ مبكرًا لمساعدتي في التجهيز للذهاب للمدرسة وتوصيلي لأتوبيس المدرسة وتوديعي.

الفنان الراحل كان متدين وورع ومتعلق بالمسجد ويؤدي الصلوات بالمسجد

وأضافت ابنة مجدي وهبة أنَّ الفنان الراحل كان متدين وورع ومتعلق بالمسجد ويؤدي الصلوات بالمسجد أثناء تواجده بالمنزل، كما أنَّه اشترى سيارة لنقل الموتى وهو أول من استخدمها إذ نقل بها إلى مثواه الأخير.