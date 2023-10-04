شركات عالمية: نسعى لزيادة خطط أعمالنا في مصر الفترة المقبلة

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع سونج يو، الرئيس التنفيذي لشركة كويت إنرجي، بحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات، ووائل صوان الرئيس الإقليمي لشركة كويت إنرجي مصر.

وجاء ذلك على هامش فعاليات مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في فاعليات النسخة من مؤتمر ومعرض أبوظبى للبترول ( أدبيك 2023).

وأشاد الوزير بالتقدم الذي تشهده مشروعات الشركة في مصر بمناطق برج العرب وأبو سنان وغرب وادي النطرون في الصحراء الغربية ومشاركتها شركة سيبترول بمنطقة شرق رأس قطارة، هذا بالإضافة لعقد الخدمات مع الشركة العامة للبترول بعدة مناطق تنمية بالصحراء الشرقية، وجهود الإسراع في البدء بالبرنامج الاستكشافي بمنطقة غرب وادى النطرون، وحرص الشركة على التوسع في أنشطتها الاستكشافية في ظل طرح مصر لمناطق جديدة من خلال المزايدات العالمية المطروحة.

شركة أكسون موبيل العالمية للاستكشاف تعمل على الإسراع بتنمية مناطقها في مصر

وعقد «الملا»، جلسة مباحثات ثنائية مع جون أرديل – نائب رئيس شركة أكسون موبيل العالمية للاستكشاف؛ لاستعراض نشاط الشركة الحالي في حقول البحر المتوسط بمنطقة شمال مراقيا البحرية (بالشراكة مع قطر انرجي)، والمنطقتين كايرو ومصري البحريتين التي تم إسنادهما للشركة حديثًا، والجهود اللازمة للإسراع في بدء العمل بالمنطقتين، وحرص اكسون موبيل على التوسع في أنشطتها الاستكشافية والحصول على مناطق جديدة من خلال المزايدات العالمية التي يتم طرحها في مصر.

رئيس هاليبرتون: ندعم الاستكشاف في مصر خاصة المناطق الجديدة

وفي سياق آخر، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع جيف ميلر- الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، مشددًا على أهمية دور شركة هاليبرتون في تقديم الخدمات والدعم للأنشطة في مجال البحث والاستكشاف في مصر خاصة بالمناطق الجديدة وزيادة الاستفادة من خبرات شركة هاليبرتون في مجال الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة ونقلها التجارب الناجحة والدراسات العلمية في هذا المجال.

كما دعى الوزير جيف ميلر للمشاركة في النسخة السابعة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجبس) في ثوبه الجديد، وحضور المناقشات الثرية حول موضوعات تحول الطاقة وخفض الانبعاثات ومشروعات الهيدروجين.

مشروعات للتحول الطاقي وخفض الانباعثات

وعقد وزير البترول جلسة مباحثات أخرى ثنائية مع لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية في ضوء الخطط الاستثمارية التي تستهدف الشركة تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروعات الشركة في مجالات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وتطبيقات الشركة في مجال استرجاع غازات الشعلة، في إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك استعراض المشروعات المقترحة ضمن خطة عمل قطاع البترول المصري لخفض الكربون من تسهيلات إنتاج البترول والغاز التي تم إعدادها من خلال ائتلاف خفض الكربون الذي تشارك فيه شركة بيكرهيوز إلى جانب عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية.

ودعى الوزير شركة بيكر هيوز لمشاركة أنشطتها في التحول الطاقي خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجيبس 2024) في ضوء العناية الكبرى التى يوليها إيجبس لموضوعات تحول الطاقة وخفض الانبعاثات وقضايا الهيدروجين.

أهمية كبرى لخفض الكربون والميثان

كما عقد الملا لقاء مع أوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذي لشركة «إس إل بي»، تناول التعاون المثمر والمستمر بين الجانبين، ودعم الشركة لمبادرات الوزارة المختلفة، ولاسيما مبادرة التحول الرقمى للقطاع وبرامج خفض الانبعاثات بالإضافة إلى الجهود التى بذلتها الشركة بالتعاون مع الغرفة الأمريكية في مصر في دعم فريق عمل الوزارة المعني بالتحضير لجلسات يوم خفض الكربون في مؤتمر المناخ COP27.

كما أثنى الملا على دراسة التقاط الكربون وتخزينه في دلتا النيل البحرية التي أجريت مع كل من شركة إيجاس وشل في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في إيجبس 2022، والتي تتضمن تقييم العديد من الخزانات وطبقات المياه الجوفية المالحة لتحديد مواقع الكربون وتخزينه في المناطق البحرية في دلتا النيل.

وتناول اللقاء التعاون الجاري مع أس إل بي في مجالات خفض الكربون، ومناقشة فرص التعاون في مجال قياس وخفض انبعاثات الميثان، خاصة وأن الوزارة تولي أهمية لخفض انبعاثات غاز الميثان في إطار عضوية مصر في التعهد العالمي لغاز الميثان في مسار البترول والغاز.