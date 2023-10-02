10 سنوات من الإنجازات.. صناعة البترول والغاز تتواجد على الساحتين الإقليمية والدولية

حققت صناعة البترول والغاز حضورا قويا بالمحافل الدولية للبترول والغاز التي حرصت على دعوة مصر للحضور والمشاركة في هذه المحافل التي تجمع قادة صناعة الطاقة في العالم، مثل أوبك بصفة مراقب ومؤتمر «سيراويك CERAWEEK» بهيوستن بالولايات المتحدة ومؤتمر ADIPEC بالإمارات العربية المتحدة.

كما نظمت أحداثا دولية وإقليمية بالغة الأهمية في مجال الغاز الطبيعي كمنتدى غاز شرق المتوسط الذى يتخذ القاهرة مقرا له، كما ترأست مصر منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي في دورته لعام 2022 واستضافت اجتماعه الوزاري السنوي على أرض القاهرة.

صناعة البترول والغاز المصرية

كما أطلقت مصر أول مؤتمر دولي سنوي لصناعة البترول والغاز في مصر، وهو مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس EGYPS» ونافذة دولية لعرض فرص الاستثمار بقطاع البترول والغاز المصرى والترويج لها، حيث تم تنظيم 6 دورات متتالية بمشاركة كبريات المنظمات الدولية والشركات العالمية والدول العربية والأجنبية، ونظرا للنجاح الباهر الذي شهده المؤتمر خلال السنوات الماضية، فقد تم تدشين اسمه الجديد «مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة» بدايةً من النسخة القادمة ليشمل كافة مجالات الطاقة.

تواجد قوي للقطاع في المحافل الدولية

وفي ظل الإصلاحات الأخيرة بقطاع التعدين المصري، التي هيأت مناخا إيجابيا للاستثمار صار للقطاع تواجد قوى في المحافل الدولية لصناعة التعدين بالمملكة العربية السعودية وكندا، كما تنظم مؤتمرا مصريا دوليا كبيرا لصناعة التعدين يجتذب شركات ومستثمرين كبار في هذا المجال خلال الشهر المقبل.