إنجازات 10 سنوات.. طفرة غير مسبوقة في «البترول» باستثمارات 1.2 تريليون جنيه

شهد قطاع البترول والثروات المعدنية، طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بلغ حجم الاستثمارات في مشروعات قطاع البترول 1.2 تريليون جنيه في الفترة يوليو 2014 حتى يونيو 2023 منها 844,2 مليار جنيه قيمة الاستثمارات في مشروعات تم تنفيذها، و344 مليار جنيه قيمة الاستثمارات في مشروعات جار تنفيذها، بخلاف مشروعات جار دراستها للبدء في تنفيذها بقيمة 138 مليار جنيه.

وأوضحت الحكومة المصرية في كتاب «حكاية وطن» الذي جرى إعداده ليلخص مسيرة 9 سنوات، أنّ مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل بلغت نحو 4,7 مليار دولار في العام 2021-2022 بنسبة 21,2%، وبلغت نسبة الزيادة في الاستثمارات العامة لمواجهة لقطاع الاستخراجات بالأسعار الجارية 86.9% خلال العام 2021-2022.

كما وقعت الدولة 120 اتفاقية بترولية صادرة بقوانين استثمارات حدها الأدنى 22.4 مليار دولار، لحفر حد أدنى من الآبار بلغ عددها نحو 452 بئرا، في الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023، إضافة إلى 448 كشفا أضافت احتياطات قدرها 511,2 مليون برميل زيت، و40,17 ترليون قدم مكعب غاز.

وأصدرت الدولة مجموعة من القوانين والقرارات التي تسهل عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، إضافة إلى تطور قيمة الناتج المحلي الإجمالي لنشاط تكرير البترول خلال عامي 2014ـ2015 و2021ـ2022.

وزادت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال عام 2022 بنسبة 154% مقارنة بعام 2021، لتحقق 9,9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3,9 مليار دولار خلال عام 2021، بسبب إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال منه بعد توقف دام 8 سنوات.