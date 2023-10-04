في عيد ميلاد صابرين.. صلة قرابة تجمعها بنعيمة عاكف وفيلم سبب اسمها

بدأت مشوارها الفني وهي طفلة بعمر الزهور، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، ولعل أقربها للمواطنين هو مسلسل «أم كلثوم» الذي يجسد السيرة الذاتية لكوكب الشرق، إنها الفنانة صابرين، التي تحل ذكرى ميلادها اليوم.

نشأت الفنانة صابرين في عائلة فنية فهي تقرب للفنان محمد الحلو والفنانة نعيمة عاكف، ودخلت الوسط الفني والغناء في الرابعة من عمرها.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل صلة القرابة التي تجمع نعيمة عاكف والفنانة صابرين بمناسبة عيد ميلاد الأخيرة.

صلة القرابة بين صابرين ونعيمة عاكف

«أنا من أصل عائلة عاكف والحلو»، عبارة تحدثت من خلالها الفنانة صابرين، عن نسبها وعائلتها التي تعود لأصول فنية خلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة»، قائلةً: «كانت قعداتنا كلها فنية، تلاقي الفنان محمد الحلو بيغني، ونعيمة عاكف للأسف محضرتهاش لأنها اتوفت وأنا بتولد هي بنت خالة ماما، وقريبتها من الأم، لكن الحلو أعمام ماما، والدتي ووالدي كانوا بيلعبوا في السيرك وبيشتغلوا أركوبات وعملوا إنجازات عظيمة وسافروا العالم كله، وكانوا بيروحوا بعثات وكل عائلتي في السيرك وبنت خالتي فاتن الحلو».

صابرين من أسرة فنية بالوراثة

وعن علاقتها بالحيوانات، قالت الفنانة صابرين خلال اللقاء: «إحنا بنربي الأسود عادي في البيت ومثلا محمد الحلو المطرب، مامته كان صوتها جبار وبتغني لفايزة أحمد ووردة وسعاد محمد، أنا عشت وسط الناس دي وشربت منهم الفن، الحلو في عيلتنا أنها ملمة بكل الفنون سواء الغناء أو الرقص أو الموسيقى».

سبب تسمية صابرين بهذا الاسم

وخلال وجودها في برنامج «مساء Dmc»، تحدثت الفنانة صابرين عن سبب تسميتها بهذا الاسم، قائلةً: «ماما كانت هتسميني سمر، ولما اتولدت كان وقت عرض فيلم هذا الرجل أحبه للعظيمة الراحلة ماجدة، والفنانة الراحل يحيى شاهين، وكانت طالعة اسمها صابرين وبعدين ماما كانت في البيت وقتها مكانش فيه ولادة في المستشفيات الوقت ده، بابا قرر يسميني صابرين وفي ناس كتير كانوا فاكرين لوقت قريب إني اسمي مش صابرين».