زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب «سالتا» في الأرجنتين

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، مقاطعة سالتا في الأرجنتين، بحسب بيان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأكدت الهيئة في تقرير لها أن الزلزال كان على بعد 86 كيلو مترا من مدينة سان أنطونيو دي لوس كوبريس، وعمق 202.8 كيلو متر، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء زلزال الأرجنتين.

تفاصيل زلزال الأرجنتين

وفي أغسطس الماضي أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 6.2 على مقياس ريختر ضرب مقاطعة سانتياجو ديل استيرو في الأرجنتين، وكان على عمق 598 كيلومترا من سطح الأرض، ولم يرد أنباء عن وقوع إصابات أو تسونامي.

وفي يوليو الماضي، تعرضت الأرجنتين لزلزال بقوة 6.5 درجة، وكان مركزه على عمق 161 كيلومترا وعلى بعد 44 كيلومترا شمال مدينة لاس لاجاس، التي يقطنها نحو 4 آلاف نسمة، وكان الزلزال قويًا وله تأثير كبير على المنطقة المتضررة وسكانها.