«القاهرة الإخبارية»: زلزال يضرب الأرجنتين بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر

أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن زلزالا بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب الأرجنتين.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مدينة ميندوزا فى غرب الأرجنتين السبت الماضي.

مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 33.37 درجة جنوبا وخط طول 68.41 درجة غربا، وفقا لما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

يذكرأن هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أفادت بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة في منطقة جواياس الساحلية بالبلاد، بحسب «سكاي نيوز»، وكان مركزه على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب جواياكيل، ثانية كبريات مدن الإكوادور.

قالت تقارير إنه جرى إجلاء المواطنين من وسط مدينة «جواياكيل»، ورصدت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزلزال وحالة الهلع التي أصابت الناس.