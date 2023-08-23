زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الأرجنتين

كشف مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني، «جي. إف. زي»، عن وقوع زلزال قوته 5.8 درجة، هز إقليم سانتياجو ديل إستيرو بالأرجنتين، اليوم الأربعاء.

عمق الزلزال

أضاف المركز بحسب وكالة «الشرق بيلومبرج» عن مركز الزلزال كان على عمق 575 كيلومتراً.

زلازل مستمرة

جاء هذا الزلزال، بعد أيام قليلة من وقوع زلزال بتركيا وقبرص دون الإعلان عن إصابات أو وفيات في ظل أشهر متتابعة تتعرض المدن التركية المختلفة للزلازل، وبدأ هذا بزلزال مطلع فبراير، وصلت شدته لـ7.8 درجة على مقياس ريختر وتوفى فيه أكثر من 50 ألف شخص.