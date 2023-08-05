زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الأرجنتين

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، منذ قليل، أن زلزالًا بقوة 6.2 على مقياس ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل استيرو بالأرجنتين.

وأضاف مركز رصد الزلازل، أن الزلزال كان على عمق 598 كيلومترًا من سطح الأرض، ولم يرد أنباء عن وقوع إصابات أو تسونامي.

وفي يوليو الماضي، تعرضت الأرجنتين لزلزال بقوة 6.5 درجة، وكان مركز الزلزال على عمق 161 كيلومترا وعلى بعد 44 كيلومترًا شمال مدينة لاس لاجاس، التي يقطنها نحو 4 آلاف نسمة، وكان الزلزال قويًا وله تأثير كبير على المنطقة المتضررة وسكانها.