بدء انتخابات اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

بدأت الانتخابات في 14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ، حيث دعا المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس، خلال ترؤسه الجلسة العامة اليوم، إلى إجراء الانتخابات، وجرى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية واعتماد تشكيلها النهائي وفق اللائحة الداخلية.

اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

وأعلن أبو شقة، أنّ مكتب المجلس اعتمد تشكيلات اللجان النوعية دون تلقي الاعتراضات أو طلبات التغيير، مشددا على قواعد إجراءات الانتخابات، وتنص المادة 39 من اللائحة التنفيذية لمجلس الشيوخ، على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

عضوية اللجان

وتنص المادة 40، على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، كما نصت المادة 41 على أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس.