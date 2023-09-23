رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني بمطار القاهرة

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، مساء اليوم، بمطار القاهرة، وفدا رفيع المستوى للحزب الشيوعي الصينى برئاسة لى شى عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب.

الزيارة الرسمية للوفد الصيني

تأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الصيني تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ تستغرق ثلاثة أيام خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري.

بحث سبل تدعيم العلاقات المصرية الصينية

يضم الوفد الصيني عددا من الشخصيات البارزة بالحزب الشيوعي الصينى، تهدف الزيارة لبحث سبل تدعيم العلاقات المصرية الصينية على مختلف الأصعدة.

وحضر مراسم الاستقبال المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.