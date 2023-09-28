هل يحق لأعضاء مجلس الشيوخ تزكية مرشح رئاسي؟.. قانوني يُجيب

أجاب الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، على التساؤل الخاص بـ«هل يحق لأعضاء مجلس الشيوخ عمل تزكية لمرشح رئاسي؟»، موضحا نص القانون بالتفصيل، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، التفاصيل الكاملة الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في مصر.

قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور مصطفى السعداوي في حديثه لـ«الوطن»، إن القانون لم يتطرق لأعضاء مجلس الشيوخ في التزكيات، إذ نصت المادة 2 من القانون رقم 22 لسنة 2014، بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، على أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

انتخابات رئاسية

وأضاف أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن نص القانون أكد أنه في جميع الأحوال، لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مرشح، وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.

من يحق له التصويت في الانتخابات

وفي سياق متصل، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، من يحق له التصويت في الانتخابات، موضحة أنه يحق لكل مواطن مصري بلغت سنه 18 عاما، وكان متمتعا بحقوقه المدينة والسياسية، ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسة والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.