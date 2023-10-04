إنجازات 10 سنوات.. نهضة إنشائية في التعليم الجامعي: 473 كلية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الجهود التي بذلت خلال العشر سنوات الماضية، لتطوير قطاع الجامعات والتعليم العالي والبحث العلمي، موضحة بالأرقام مقارنة في حجم الإنجاز بين الماضي والحاضر.

تستعرض «الوطن» تقرير «التعليم العالي»، في النقاط التالية بالأرقام المقارنة بين حجم قطاع التعليم العالي عام 2014، وإلى أين وصل حجم التطوير لمختلف القطاعات.

مسارات التعليم العالي المتاحة في مصر عام 2014

- 24 جامعة حكومية

- 392 كلية

- 118 برنامجا

- 23 جامعة خاصة

- 132 كلية

- 3 جامعات أهلية

- 9 كليات

- 164 معهدا عاليا حكوميا وخاصا

مسارات التعليم العالي المتاحة في مصر حاليا

- 28 جامعة حكومية

- 473 كلية

- 400 برنامج

- 30 جامعة خاصة

- 237 كلية

- 4 جامعات أهلية

- 15 كلية

- 4 جامعات أهلية دولية

- 41 كلية

الجامعات الأهلية المنبثقة من جامعات حكومية

- 12 جامعة

- 43 كلية

- 10 جامعات تكنولوجية

- 43 كلية

- 7 أفرع لجامعات أجنبية

- 29 برنامجا

- 176 معهدا عاليا حكوميا وخاصا.