«التعليم العالي»: ختام أعمال تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية والدبلومات غدا

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، غدا الخميس، أعمال مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب شهادة الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية 2023، على أن تجرى أعمال الفرز والتوزيع للرغبات أولا بأول، وإعلان نتائج التحويلات للطلاب خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، وفقا للضوابط و القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، كما أنه من المقرر غلق باب التسجيل لرغبات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.

تنسيق الجامعات 2023

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ موقع التنسيق الإلكتروني سيغلق باب التسجيل غدا لتقليل الاغتراب، بعد إتاحته فترة التحويلات فترة زمنية كافة للطلاب الذين لم يستفيدوا من المرحلة خلال الفترة السابقة، لافتا إلى أنّ مكتب التنسيق نجح في تنسيق أكثر من 670 ألف طالب وطالبة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالكليات المختلفة.

تنسيق الشهادات الفنية 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم، أنّ توزيع الطلاب على الكليات يتم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقاً للأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة، والحدود الدنيا التي تقف عندها الكليات.