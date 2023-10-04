إجراء الكشف على 983 مريضا ضمن قوافل طبية بكفر الشيخ

شهد مستشفى جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تنظيم قافلة طبية مجانية، لإجراء الكشف الطبي وتقديم كافة أوجه الخدمات الأدوية مجانا للمترددين من المواطنين، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الكشف علي 982 مواطن

وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، عن تنظيم جمعية الأورمان بكفر الشيخ، قافلة عن العلاج الجاد بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ، ليصبح عدد القوافل خلال شهر أغسطس وسبتمبر 9 قوافل علاج، وتم الكشف خلالهم على 982 مريضا.

القرى المستفيدة من القوافل الطبية

وأكد «درغام» أن القرى والمراكز المستفيدة من القافلة الطبية، قرية كنيسة الصرادوسي، وقرية دمرو سليمان، منشأة علي أغا، وقرية الشراقوة مركز دسوق، وقرية الصوافرة، والفقهاء والسبايعة، وأولاد سلامة مركز بلطيم، ومدينة فوه، وقرية أبو دراز مركز فوه، وتم إجراء الكشف وجميع الأشعات والتحاليل ونقل الحالات ذهابا وإيابا على نفقة جمعية الأورمان.