حياة كريمة تطلق قوافل طبية في 8 محافظات.. بينها كفر الشيخ والجيزة

تحرص المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على الارتقاء بحياة المواطن المصري، وتعمل على قدم وساق بالتعاون مع الحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف، وتنفذ «حياة كريمة» خطتها في تحسين حال المواطن المصري من خلال تطوير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة، كالجانب التعليمي والجانب الخدمي والجانب الصحي وغيرها.

مناطق القوافل الطبية

وعلى الصعيد الصحي، أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» عن إطلاق عدد من القوافل الطبية في بعض المحافظات، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بداية من اليوم وتستمر حتى الغد، من أجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأكدت المبادرة في بيان صادر عنها، أن عدد القوافل الطبية 8 قوافل في محافظات مختلفة، وتضم عددًا من التخصصات الطبية المختلفة.

وتنتشر قوافل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 8 محافظات على مستوى الجمهورية، كالآتي:

- الخيرية مركز فوة محافظة كفر الشيخ- مناطق الأحايوة قبلي مركز أخميم محافظة سوهاج

- الشيخ الشاذلي مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر

- بنجر 4 مركز برج العرب محافظة الإسكندرية

- الهياتم مركز المحلة ثان محافظة الغربية

- كفر تصفا مركز كفر شكر محافظة القليوبية

- والقداديح مركز ابنوب محافظة أسيوط

- مساكن دهشور حي 6 أكتوبر محافظة الجيزة

التخصصات الطبية

وتشمل القوافل التي أطلقتها «حياة كريمة»، اليوم في العديد من المحافظات، عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، حيث جاءت التخصصات الطبية على النحو التالي:

1- الباطنة

2- الأنف والأذن

3- الأسنان

4- نساء وولادة

5- الأطفال

6- القلب

7- العظام

8- الجلدية

9- الرمد

10- الجراحة

11- خدمات التحاليل الطبية

12- خدمات الأشعة

13- خدمات تنظيم الأسرة

وأوضحت المؤسسة أن الحالات الحرجة التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية يتم تحويلها إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما توجد صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية للمواطنين.